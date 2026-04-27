Путин процитировал слова Солженицына о власти как бремени и труде

"Власть – это тяжелое бремя": Путин напомнил парламентариям слова Солженицына Путин процитировал слова Солженицына о власти как бремени и труде

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин напомнил парламентариям о том, что власть – это бремя, процитировав писателя Александра Солженицына в ходе выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась в Таврическом дворце. Она приурочена ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в России 27 апреля. Ему в 2026 году исполняется 120 лет.

В ходе выступления глава государства пожелал успехов всем будущим кандидатам на выборах федерального и других уровней. В связи с этим он напомнил парламентариям слова Александра Солженицына, которые он произнес в Госдуме в 1994 году.

Александр Исаевич сказал: "Власть – это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд" процитировал российский лидер

Путин подчеркнул, что высказывание было очень тонким и своевременным.