Жуков рассказал, что с приходом Путина к власти начался новый этап Госдумы Жуков: с приходом Путина в 2000-м начался новый этап развития Госдумы

Москва27 апр Вести.С приходом Владимира Путина к власти начался новый этап Госдумы. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

27 апреля исполнилось 120 лет Государственной Думе. По словам Жукова, один из самых важных этапов развития Госдумы РФ – это 2000 год.

Следующий этап развития Государственной думы — это 2000 год с приходом Владимира Владимировича Путина как президента. Во-первых, был принят закон о политических партиях и образовалось устойчивое большинство в Государственной думе, которое позволяло принять самые сложные законы. Потому что в 1990-е годы очень непросто все складывалось. Я могу вот привести пример рассмотрения бюджетов Государственной думы. Я был председателем бюджетного комитета, один раз провел на трибуне 12 часов до поздней ночи. Это вот рассматривались поправки, значит, бюджет, не всегда вовремя принимались бюджеты, иногда посередине года уже время шло, бюджет только принимался. Тем не менее, в эти годы были приняты важнейшие законы. Это и Гражданский кодекс, Земельный, Жилищный кодекс, Трудовой... То есть это все наиболее важные законы, по которым живет наша страна, которые касаются каждого гражданина нашей страны отметил первый заместитель председателя Госдумы РФ

Ранее в интервью ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Российской империи Петр Столыпин внес большой вклад в создание первой Государственной думы.