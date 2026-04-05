Москва5 апр Вести.В Госдуме отметят 120-летие российского парламентаризма. 27 апреля 2026 года этому событию будет посвящена историческая выставка, где будут представлены фотографии и архивные документы. О мероприятиях, посвященных юбилейной дате, рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

27 апреля 1906 года состоялось первое заседание Государственной Думы, которая была учреждена в соответствии с манифестом императора Николая II. Это важный шаг в развитии российского государства. Были учреждены шесть курий — землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая, казачья и инородческая. Об эволюции структуры российского парламентаризма депутатами подготовлен к юбилею документальный фильм.

На протяжении практически всей весенней сессии Государственной Думы наши комитеты будут проводить различные круглые столы, научные конференции, посвященные деятельности российского парламента, вообще российскому парламентаризму. Также в ближайшее время будет подготовлен документальный фильм. Сейчас уже работа над этим фильмом идет полным ходом рассказал Жуков

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал о зарождении системы российского парламентаризма.