Москва24 апр Вести.Создание правовой базы для технологического будущего России является новым вызовом для законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Российской газете".

Новые вызовы для законодателей - создание правовой базы технологического будущего​​​. Это касается цифровизации, робототехники, искусственного интеллекта, оперирования большими данными, генной инженерии, биотехнологий. Во всех этих областях возникают вопросы защиты прав человека и конституционных принципов приводит "Российская газета" слова Володина

Кроме того, необходимо развивать морально-этическую экспертизу законодательства, вводить правовые ограничения на применение технологий, которые грозят разрушением человеческой личности, отметил Володин.

По его мнению, в новую технологическую эпоху в работе Госдумы повысится значимость таких понятий как совесть, традиционные ценности, человеческая мораль, человеколюбие, вера в свои силы и страну.

Россия сталкивается с вызовами, угрозами и санкциями, а также с беспримерным внешним давлением.

Отвечая на них, депутаты Госдумы, политические фракции не ушли в пустословие, бессмысленные дрязги и конфликты, как зачастую бывало, а объединились вокруг президента, вокруг решения задач защиты страны и интересов ее граждан добавил Володин

Тем временем страны Европейского союза (ЕС) утвердили 20-й пакет санкций против России. МИД Эстонии заявил, что ЕС начал разработку 21-го пакета антироссийских санкций.