ГД приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для вдов ветеранов боевых действий

Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действий ГД приняла закон о праве на бесплатное ЭКО для вдов ветеранов боевых действий

Москва23 июл Вести.Государственная дума (ГД) на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.

Согласно закону, помощь будет предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав России​​​.

Право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга.

Обязательное условие для этого – наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила об увеличении доступности ЭКО по полису ОМС.