Москва23 июлВести.Государственная дума (ГД) на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.
Согласно закону, помощь будет предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав России.
Право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга.
Обязательное условие для этого – наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила об увеличении доступности ЭКО по полису ОМС.