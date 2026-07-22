Госдума одобрила расширение возможностей для судимых заключать контракт с ВС РФ ГД одобрила расширение возможностей заключения контракта с ВС РФ для судимых

Москва22 июл Вести.Госдума одобрила расширение возможностей для заключения контракта с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации для граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Документ доступен в думской базе.

Соответствующие поправки в закон приняты депутатами Госдумы во всех трех чтениях. Законопроект вносит изменения в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе".

В поправках предусматривается исключение отдельных оснований, препятствующих поступлению на службу по контракту в период мобилизации, в период военного положения или в военное время. Так, теперь возможность подписать контракт с ВС РФ получают люди, судимые за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере или животных и растений, занесенных в Красную книгу России, а также за контрабанду наркотиков.

Помимо этого, авторы поправок предложили разрешить заключать контракт судимым за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Запрет на службу сохраняется для тех, кто был судим за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, государственную измену и иные преступления.

Если документ будет подписал президентом России, то вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.