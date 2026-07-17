Москва17 июлВести.Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, расширяющих основание для заключения контракта с Вооруженными силами России для лиц, имеющих судимость или совершивших преступления. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы РФ.
Поправки планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, предлагается убрать ограничения, связанные с судимостью за контрабанду стратегически важных товаров, а также наркотиков.
Кроме того, станет возможным заключить контракты с бывшими участниками банды.
Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову отказано в отборе на воинскую службу и заключении контракта.