В Госдуму внесли законопроекты о заключении контракта с армией для судимых

В России хотят расширить основания для контрактов осужденных с ВС РФ В Госдуму внесли законопроекты о заключении контракта с армией для судимых

Москва17 июл Вести.Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, расширяющих основание для заключения контракта с Вооруженными силами России для лиц, имеющих судимость или совершивших преступления. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Госдумы РФ.

Поправки планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, предлагается убрать ограничения, связанные с судимостью за контрабанду стратегически важных товаров, а также наркотиков.

Кроме того, станет возможным заключить контракты с бывшими участниками банды.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову отказано в отборе на воинскую службу и заключении контракта.