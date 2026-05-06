В ГД внесли проект о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов

МВД могут наделить правом утверждать перечень профессий трудовым мигрантам В ГД внесли проект о праве МВД утверждать перечень профессий для мигрантов

Москва6 мая Вести.Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий предоставление МВД РФ права утверждать перечень профессий для трудовых мигрантов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предполагает передачу МВД некоторых полномочий Минтруда РФ.

[Полномочий] по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание следует из пояснительной записки

Кроме того, авторы документа предлагают передать МВД полномочия, касающиеся утверждения перечня профессий иностранных граждан - квалифицированных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для прибывающих на российскую территорию на основании визы.

Также ведомство может получить право устанавливать случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать вне пределов региона, где им выдали разрешение на работу.