МВД предложило эксперимент по набору иностранных работников в следующие 3 года МВД РФ предложило эксперимент по целевому набору иностранцев в 2027–2030 годах

Москва6 мая Вести.МВД России подготовило законопроект о проведении эксперимента по организованному привлечению иностранной рабочей силы в период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте предлагается наделить правительство полномочиями по проведению экспериментов по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранцев в РФ.

В рамках эксперимента предполагается использование реестровой модели: работодатели и иностранные работники будут включены в соответствующие электронные реестры для подтверждения права на привлечение и осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, планируется организовать миграционные хабы для первичного временного пребывания иностранцев. Медосвидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию предлагается проводить в государственных медучреждениях, включенных в специальный перечень, утвержденный правительством.

Изменения предполагается внести и в Трудовой кодекс: с иностранцами, привлекаемыми в рамках организованного набора, будут заключаться исключительно срочные трудовые договоры. Кроме того, МВД предлагает ввести государственные пошлины за включение работодателей и иностранных работников в соответствующие реестры. От уплаты пошлин освободят действия по включению в реестр участников целевого набора граждан государств-членов ЕАЭС.

Ранее анализ данных МВД продемонстрировал эффективность новых законов в сфере миграционной политики. В частности, снизилась преступность с участием мигрантов почти на 39%.