Володин: МВД должно навести порядок с работой мигрантов вне квот Володин: МВД следует пересмотреть специальности для найма мигрантов вне квот

Москва27 июн Вести.МВД должно навести порядок в вопросе специальностей, по которым мигранты могут работать в России вне квоты на разрешения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием. В 17 регионах таких специалистов трудоустраивали без обязательного подтверждения квалификации.

Володин считает необходимым вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы.

И учитывая, что предлагается передать Министерству внутренних дел (МВД) часть полномочий Минтруда, включая утверждение вышеупомянутых перечней профессий, рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу. написал Володин в мессенджере MAX

Спикер Госдумы подчеркнул, что в этой сфере нужны прозрачность и понимание: в России, особенно в здравоохранении, должны работать квалифицированные специалисты, владеющие русским языком.

Ранее Володин заявил в интервью информационной службе "Вести", что миграционная политика - важнейшая тема для России, а одной из целей совершенствования законодательства в этой сфере является привлечение эффективных иностранных специалистов.