Вдовы бойцов СВО из числа сирот могут получить право на жилищную выплату

Сироты–супруги участников СВО могут получить право на жилье вне очереди Вдовы бойцов СВО из числа сирот могут получить право на жилищную выплату

Москва9 июн Вести.Вдовы и вдовцы погибших участников специальной военной операции (СВО) из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, смогут вне очереди получить выплату на приобретение жилья или погашение ипотеки.

Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом газете "Ведомости" рассказали два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии.

Чтобы иметь право на такую выплату, необходимо иметь общих детей с погибшим военнослужащим и не вступать в повторный брак.

Поправки планируется внести в закон о дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В финансово-экономическом обосновании к инициативе указано, что необходимые средства будут выделяться в рамках уже предусмотренных госпрограмм.

Правительство поддержало эту идею, отметив ее социальную значимость, но предложило доработать документ, в частности, определить порядок предоставления выплаты и критерии нуждаемости.

Авторами предложения выступили вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, а также главы профильных комитетов – по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Останина и по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно пояснительной записке, выплата предусмотрена в случае, если погибший военнослужащий служил по призыву, был мобилизован, проходил службу по контракту или заключил контракт о добровольном содействии выполнению задач Вооруженных сил РФ.

Кроме того, право на внеочередную выплату имеют семьи военнослужащих, погибших вследствие ранения, травмы или болезни, а также признанных безвестно отсутствующими или объявленными погибшими.

Законопроект устанавливает, что если вдова или вдовец имеют право на аналогичную выплату по другим федеральным законам, они могут выбрать только одну меру поддержки.

25 апреля 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет вдовам участников СВО право на бесплатное получение образования в вузах и колледжах.