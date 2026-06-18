В Совфеде анонсировали новую меру поддержки бойцов СВО и их семей В Совфеде разъяснили порядок списания кредитных долгов для участников СВО

Москва18 июн Вести.Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО) и их супруги могут списать кредитную задолженность на общую сумму до 10 миллионов рублей на семью.

О запуске новой меры государственной поддержки рассказал член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в интервью РИА Новости.

Как пояснил сенатор, воспользоваться льготой могут лица, заключившие контракт с Министерством обороны РФ после 1 мая 2026 года. Списанию подлежат потребительские кредиты, задолженности по кредитным картам и микрозаймы при условии, что до указанной даты вступило в законную силу судебное решение о взыскании средств, оформлен исполнительный лист или возбуждено производство.

По словам Гибатдинова, для оформления процедуры необходимо предоставить судебному приставу пакет документов, включающий заверенную копию контракта с Минобороны, паспорт, свидетельство о браке и подтверждение наличия задолженности. По завершении исполнительного производства гражданам рекомендуется направить уведомление банку-кредитору для фиксации факта списания долга.

Сенатор добавил, что через полтора месяца после завершения бюрократических формальностей участникам программы следует проверить отчет в Бюро кредитных историй на факт подтверждения списания долгов.

Все права здесь на стороне военнослужащего заключил Гибатдинов

Ранее в Совфеде рассказали о мерах поддержки еще не родившихся детей бойцов СВО.