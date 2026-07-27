Москва27 июл Вести.Все, что было обещано гражданам депутатами восьмого созыва Госдумы РФ, воплощается в жизнь. Об этом ИС "Вести" заявил депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В непростое время мы начали работать, в период пандемии, потом специальной военной операции, конечно, надо было перестраивать работу и законодательство в связи с ситуацией, которая есть, мне кажется, очень оперативно на все реагировала правящая партия. И во многом находила поддержку … других партий. И, конечно, специальная военная операция заставила оперативным образом принимать те решения, которые связаны с обеспечением, поддержкой ситуации на фронте сказал он

Также Фетисов добавил, что особое внимание уделялось социальной сфере.

Социальные проекты все практически реализовываются, и можно сказать, что в этом смысле непростой ситуации все, что было обещано людям воплощается в жизнь … В спортивном плане все идет своим чередом. Проводятся чемпионаты, строятся спортивные объекты. Да, в экологической повестке серьезные были дебаты в этом созыве … все, что связано с деградацией почв, тоже сегодня требует решения для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым продовольствием, ну и серьезным образом влиять на международную политику отметил он

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Дума всегда получала поддержку от президента России Владимира Путина.