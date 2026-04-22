Москва22 апр Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью информационной службе "Вести" заявил, что на месте президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина он собрал бы Совет безопасности и правительство, чтобы проштудировать работы Ленина.

Зюганов заявил о недопустимости обвала экономики, удержания высокой ключевой ставки, поднятия налогов и цен на коммунальные услуги.

Я бы на месте Путина сейчас собрал бы Совет безопасности и начал бы с работы Ленина "Империализм, как высшая стадия капитализма"... И еще одна работа, называется "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". Я бы на месте Мишустина собрал правительство и проштудировал каждый абзац заявил Зюганов

Ранее Зюганов призвал срочно скорректировать ключевую ставку Центробанка и тарифы на жилищно-коммунальные услуги.