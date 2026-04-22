Москва22 апр Вести.Личность Владимира Ленина вызывает симпатию у 64% россиян. Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам опроса, приуроченного ко дню рождения политического лидера.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, индекс личностного отношения к Ленину составил 56 из 100 пунктов (в 2016 году – 55).

Сообщается, что основатель Советского государства вызывает симпатию у 64% россиян, при этом 20% респондентов заявили о неприязни к нему. Оценки исторической роли Ленина различаются: 16% опрошенных считают, что он действовал в интересах общества, 27% – в интересах большинства, а 13% – в интересах небольшой группы лиц.

Индекс исторической поддержки Ленина составил 54 пункта против 49 в 2016 году. Около 40% опрошенных считают, что деятельность Ленина принесла России больше пользы, 18% – что больше вреда.

Телефонный опрос был проведен 10 апреля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.