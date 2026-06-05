Москва5 июнВести.74% граждан России заявили о своем доверии президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Общественное мнение".
Такой же процент респондентов выразили уверенность, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями.
О доверии Владимиру Путину заявили 74% россиян. Также большинство населения (74%) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государстваговорится в сообщении ФОМ
Положительную оценку работе правительства в целом дали 47% опрошенных. При этом деятельность председателя кабинета министров Михаила Мишустина одобрили 53% россиян.
Что касается электоральных предпочтений, то партию "Единая Россия" поддержали бы 38% участников опроса. За КПРФ готовы проголосовать 9%, за ЛДПР — 8%, за "Новых людей" — 7%, за "Справедливую Россию" — 3% респондентов.
Опрос проводился с 29 по 31 мая среди полутора тысяч граждан РФ.
В мае о доверии к президенту заявляли 73,8% россиян.