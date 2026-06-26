Москва26 июн Вести.Большинство россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина и выражают ему доверие, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение", опубликованных на сайте организации.

Согласно данным исследования, 71% граждан считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России. Противоположной точки зрения придерживаются 15% опрошенных. Кроме того, 69% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства, тогда как 18% заявили о недоверии.

Работу российского правительства положительно оценивают 44% участников опроса. При этом 34% респондентов скорее недовольны деятельностью кабинета министров. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 52% россиян, а 15% опрошенных оценивают ее отрицательно.

Участникам исследования также предложили представить, что выборы в Госдуму пройдут в ближайшее воскресенье. В этом случае 35% респондентов готовы были бы проголосовать за партию "Единая Россия", 10% – за ЛДПР, 9% – за КПРФ, 7% – за партию "Новые люди", 3% – за "Справедливую Россию".

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился с 19 по 21 июня среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе России. Метод исследования – интервью по месту жительства участников. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Неделей ранее ВЦИОМ сообщал, что по итогам опроса, проведенного с 8 по 14 июня среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, уровень доверия президенту России составил 73,3%.