Опрос ФОМ показал высокий уровень доверия россиян к Путину Работу Путина на посту президента одобряют 75% россиян

Москва12 июн Вести.Большинство россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно исследованию, 73% респондентов заявили, что скорее доверяют Владимиру Путину, тогда как 16% придерживаются противоположного мнения. Работу главы государства на посту президента положительно оценили 75% участников опроса, отрицательно – 12%.

Если бы выборы в Государственную думу состоялись в следующее воскресенье, 36% опрошенных проголосовали бы за партию "Единая Россия". Поддержка ЛДПР составила бы 12%, КПРФ – 8%, партии "Новые люди" – 6%, а "Справедливой России" – 3%.

Исследование также показало, что 46% россиян считают работу правительства скорее хорошей, а 32% оценивают ее негативно. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 52% респондентов, недовольны его работой 14% опрошенных.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 5 по 7 июня 2026 года среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей России в 97 населенных пунктах 51 региона.