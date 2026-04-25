В ОП РФ предложили ввести тихий час в начальных классах школы Член ОП Рыбальченко: для адаптации в начальной школе детям нужен тихий час

Москва25 апр Вести.Школьникам начальных классов необходим тихий час, он будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебе, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Тихий час в начальных классах - это правильное решение​​​. Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка сказал Рыбальченко

Он подчеркнул, что не все дети готовы спать днем, поэтому тихий час необходимо сделать не как обязательный для всех режим.