Москва25 апрВести.Школьникам начальных классов необходим тихий час, он будет способствовать более мягкой адаптации детей к учебе, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Тихий час в начальных классах - это правильное решение. Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенкасказал Рыбальченко
Он подчеркнул, что не все дети готовы спать днем, поэтому тихий час необходимо сделать не как обязательный для всех режим.