В ОП выступили за сокращение домашних заданий для школьников Объем домашних заданий для старших и младших школьников предложили урезать в ОП

Москва29 июл Вести.Количество заданий на дом для учеников 2-4-х и 10-11-х классов следует сократить таким образом, чтобы на их выполнение у школьника уходило не более 1-2,5 часа, считает заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. Такое мнение общественник высказал в беседе с ТАСС.

С 1 сентября Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников.

Что касается домашних работ для младших классов (2-4 классы), здесь можно подискутировать и я бы выступил за сокращение домашних заданий для них, а также подумал бы и над ограничениями до максимум 2,5 часа на выполнение работ в старших классах отметил Гриб

Представитель ОП заявил, что дети дома продолжают учиться "не поднимая головы", поскольку им задают слишком объемные задания на дом. На прогулки, секции, личное развитие времени у них не остается.

Согласно рекомендациям Минпросвещения, для 2-3-х классов нормы на выполнения домашнего задания составляют до 1,5 часа, для 4-5-х классов - до 2 часов, для 6-8-х классов - до 2,5 часа, 9-11-х классов - до 3,5 часа.