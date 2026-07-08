В Минпросвещения назвали причины отмены домашних заданий для первоклассников Минпросвещения: отмена д/з для первоклассников сделает обучение комфортнее

Москва8 июл Вести.Отмена домашних заданий для учеников первого класса позволит создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса, заявила эксперт Минпросвещения, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская в интервью РИА Новости.

Минпросвещения сообщило об отмене домашних заданий для первоклассников в школах с начала следующего учебного года (2026/27)​​​.

Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения на одном из важных этапов школьной жизни отметила Адамовская

По ее словам, важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры, ориентированных на поддержание познавательного интереса у ребенка и исключающих оценочные процедуры.

Эксперт пояснила, что решение об отмене домашних заданий для первоклассников имеет не только организационно-педагогическое, но и физиолого-гигиеническое обоснование, поскольку первый класс является периодом интенсивной адаптации, связанной с напряжением ключевых регуляторных систем.

Согласно результатам исследований многие первоклассники в течение всего учебного года испытывают существенное рабочее напряжение и переутомляются. Домашняя работа в таких условиях выступает "дополнительным стрессогенным фактором, способным существенно снизить адаптационный ресурс и повысить риск дезадаптации", заключила Адамовская.