Трагическая ошибка: Вассерман высказался об отмене "домашки" для первоклассников Депутат Вассерман не одобрил решение отменить домашние задания в первом классе

Москва7 июл Вести.Трагической ошибкой назвал депутат, член комитета палаты по просвещению и публицист Анатолий Вассерман решение Минпросвещения освободить российских первоклассников от домашних заданий.

Отмену домашних заданий считаю трагической ошибкой. Ребенок должен уже в первом классе ощутить, что сам отвечает за свою работу, да и за всю свою жизнь сказал он деловой газете "Взгляд"

Он отметил, что ученикам первых классов стараются помочь родители, однако помощь взрослых не может полностью подменять работу ребенка.

Привычка отвечать за свой труд формируется именно в начале школьного пути, указал парламентарий.

Кроме того, предостерег Вассерман, решение изучать весь объем учебной программы только в классе может привести к катастрофическому падению качества обучения, независимо от стараний самих школьников.

Ранее Минпросвещения сообщило, что с начала нового учебного года ученики первых классов будут полностью освобождены от домашних заданий. Ведомство объяснило изменения стремлением снизить нагрузку на младших школьников и облегчить их адаптацию к учебе.