Москва3 мая Вести.Полный отказ от домашних заданий в общеобразовательных учреждениях невозможен, поскольку самостоятельное выполнение задний предоставляют учителю важную обратную связь и являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Об этом рассказал ИС "Вести" кандидат педагогических наук, член Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский.

Отмена домашних заданий не представляется возможной, поскольку фундаментальная роль традиционного образования, заключающаяся в усвоении знаний в стенах учебного заведения и их последующем закреплении в домашних условиях, является проверенной временем и доказавшей свою эффективность педагогической практикой.

Есть такие неотъемлемые звенья учебного процесса, как контроль и оценка знаний. Без них невозможен учебный процесс, потому что учитель должен получать обратную связь о том, как усвоен тот или иной материал. И домашнее задание с его выполнением, естественно, тоже является неотъемлемой частью этого процесса. Нормативы часов, которые рассчитаны Минпросвещением относительно освоения той или иной темы, не появились из ниоткуда - это работа медиков, специалистов в области возрастной физиологии, которые разбираются, как устроен режим дня ребенка, подростка, юноши рассказал Дощинский

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров также заявил, что домашние задания нельзя.