Москва7 июл Вести.Министерство просвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. На этом фоне большинство граждан высказались за сохранение домашней работы для учеников более старшего возраста, назвав её важным элементом учебного процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом KP.RU.

Согласно исследованию, 69% опрошенных россиян уверены, что домашние задания в школах необходимы, так как самостоятельная работа дома помогает лучше усваивать программу и учит ответственности. Респонденты отмечают, что даже использование современных технологий не делает домашнюю работу бесполезной. "Домашка нужна, даже если дети спрашивают решение у ИИ. Они ведь ищут, читают, переписывают. Что-то да откладывается", — поделилась мнением одна из участниц опроса.

В свою очередь, 30% участников исследования выступили за полную отмену домашних заданий для всех категорий школьников. Сторонники этой позиции полагают, что самостоятельная работа часто теряет смысл из-за списывания из готовых решебников или чрезмерного участия родителей. Кроме того, они обращают внимание на высокую утомляемость детей и их занятость во внешкольных секциях и кружках. Оставшийся 1% опрошенных выбрал вариант "другое".

Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджерах Telegram и Viber. Всего в исследовании приняли участие 1,1 тысячи человек.