Москва7 июл Вести.Министерство просвещения России приняло решение о полном исключении домашних заданий для учащихся первых классов, начиная с нового учебного года 2026/2027, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что обучение для первоклассников отныне будет проводиться без каких-либо домашних работ.

Уточняется, что из соответствующих положений было исключено указание о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса, выполнение которого ранее допускалось продолжительностью до одного часа.

До настоящего решения, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", разработанным Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения, домашние задания в первом классе были допустимы. При этом оговаривалось, что их введение должно быть постепенным, а время выполнения не должно превышать одного часа.

Ранее кандидат педагогических наук, член Общественного совета при Рособрнадзоре Роман Дощинский заявлял, что полный отказ от домашних заданий в общеобразовательных учреждениях невозможен, поскольку самостоятельное выполнение задний предоставляют учителю важную обратную связь и являются неотъемлемой частью образовательного процесса.