Кравцов назвал нормативы времени на домашнее задание для разных классов Кравцов: домашнее задание в старших классах не должно занимать свыше 3,5 часов

Москва15 апр Вести.Министерство просвещения определило временные нормативы для выполнения школьниками домашних заданий. Ученики выпускных классов должны тратить на это не более 3,5 часа в день, а учащиеся начальных классов – не более 1 часа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он уточнил, что эти ориентиры предназначены для педагогов и родителей.

Мы в нашем 704 приказе нормировали выполнение домашнего задания вместе с Роспотребнадзором и рекомендовали школам, учителям отводить на выполнение домашнего задания в 1 классах не более часа, во 2 и 3 классах – не более полутора часов. 4 и 5 классы – не более 2 часов. 6-8 классы – не более 2,5 часов. 9-11 классы – не более 3,5 часов. Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителей отметил Кравцов

Министр также сообщил, что линейку единых государственных учебников подготовят к 2028 году. В следующем году планируется переход на единые учебники для 8-9 классов.