Москва15 апрВести.Министерство просвещения определило временные нормативы для выполнения школьниками домашних заданий. Ученики выпускных классов должны тратить на это не более 3,5 часа в день, а учащиеся начальных классов – не более 1 часа. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Он уточнил, что эти ориентиры предназначены для педагогов и родителей.
Мы в нашем 704 приказе нормировали выполнение домашнего задания вместе с Роспотребнадзором и рекомендовали школам, учителям отводить на выполнение домашнего задания в 1 классах не более часа, во 2 и 3 классах – не более полутора часов. 4 и 5 классы – не более 2 часов. 6-8 классы – не более 2,5 часов. 9-11 классы – не более 3,5 часов. Понятно, что это некие рекомендации, ориентиры и для учителей, и отчасти родителейотметил Кравцов
Министр также сообщил, что линейку единых государственных учебников подготовят к 2028 году. В следующем году планируется переход на единые учебники для 8-9 классов.