Минпросвещения установило нормы использования школьниками гаджетов на уроках Кравцов: работа с гаджетом на уроке в начальных классах должна занимать 10 минут

Москва15 апр Вести.Совместно с Роспотребнадзором определены новые требования к использованию компьютеров в школе, где непрерывная работа с экраном на уроке для учащихся 1-4 классов не должна превышать 10 минут в день. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как отметил министр, также для всех учеников ограничено суммарное время использования электронных средств в течение дня.

Мы вместе с Роспотребнадзором определили требования к использованию компьютеров и вообще информационных технологий. Так вот, для 1-4 классов непрерывная работа с экраном на уроке должна не превышать в день более 10 минут. Для 5-9 классов – 15 минут. При этом суммарное время использования электронных средств обучения в течение дня, включая школу и досуг дома, ограничено. Для 1-2 классов – это 80 минут. Для 3-4 классов – 90 минут, 5-9 классов – не более 120 минут, двух часов, а для 10-11 классов – не более 170 минут пояснил Кравцов

По словам министра, очень важно пользоваться данными рекомендациями для сохранения здоровья ребенка.

Также в интервью ИС "Вести" Кравцов сообщил: Минпросвещения объявило год дошкольного образования для усиления воспитательной работы и повышения статуса воспитателя детского сада.