Москва7 июнВести.Формат домашних заданий необходимо менять, поскольку дети все чаще делегируют эту работу искусственному интеллекту, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.
Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделаетотметил он
По словам Музаева, задание должно заинтересовать или замотивировать ребенка сделать его самостоятельно. Говоря о форматах, чиновник предложил проектную деятельность, практические задания, а также заучивание наизусть.