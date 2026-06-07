Музаев: нужно давать школьникам домашние задания, которые за них не сделает ИИ Глава Рособрнадзора предложил изменить формат домашних заданий из-за ИИ

Москва7 июн Вести.Формат домашних заданий необходимо менять, поскольку дети все чаще делегируют эту работу искусственному интеллекту, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает отметил он

По словам Музаева, задание должно заинтересовать или замотивировать ребенка сделать его самостоятельно. Говоря о форматах, чиновник предложил проектную деятельность, практические задания, а также заучивание наизусть.