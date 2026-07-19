Москва19 июл Вести.Устная проверка домашних заданий в школах может оказаться хорошей идеей, но не позволит полностью отучить детей использовать ИИ в школах. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

В интервью NEWS.ru он заметил, что устное домашнее задание также может быть неэффективно потому, что у учителей не будет физически хватать времени, чтобы проверить всех.

Многие ученики в надежде на везение изучают далеко не все предложенные билеты. Так и с устной проверкой — многие будут надеяться на везение. Попробовать стоит, но надо понимать, что это не решит полностью задачу — добиться самостоятельной работы, а не использования модных сейчас имитаторов интеллекта сказал Вассерман

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал ввести устное домашнее задание в российских школах, чтобы снизить использование учениками искусственного интеллекта.