В Госдуме предложили обучать школьников основам работы с ИИ Депутат Ким: школьников необходимо обучать основам работы с ИИ

Москва13 мая Вести.Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким выступила с инициативой пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу модуль по основам работы с искусственным интеллектом.

Необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с 5-го класса отметила Ким в беседе с РИА Новости

Парламентарий считает, что школьников необходимо учить не просто пользоваться цифровыми инструментами, а грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ.

Иначе, по ее оценке, есть большой риск того, что вырастет целое поколение, не умеющее критически мыслить и способное лишь копировать готовые ответы.

Поводом для инициативы, по словам Ким, стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ.