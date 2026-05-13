Москва13 маяВести.Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким выступила с инициативой пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу модуль по основам работы с искусственным интеллектом.
Необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с 5-го классаотметила Ким в беседе с РИА Новости
Парламентарий считает, что школьников необходимо учить не просто пользоваться цифровыми инструментами, а грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ.
Иначе, по ее оценке, есть большой риск того, что вырастет целое поколение, не умеющее критически мыслить и способное лишь копировать готовые ответы.
Поводом для инициативы, по словам Ким, стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ.