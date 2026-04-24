Москва24 апр Вести.Использование экзаменаторов на базе искусственного интеллекта (ИИ) может помочь справиться с нехваткой учителей в России, однако не заменит педагогов, рассказал заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

В беседе с NEWS.ru он поделился, что подобные технологии существуют как один из инструментов для решения кадровой проблемы.

Можно, конечно, сымитировать какой-то механизм и придать ему вид человека с функциями проявления чувств и эмоций… Сейчас не хватает порядка 20 тысяч (преподавателей – Прим. ред.) отметил эксперт

Однако он подчеркнул, что ИИ не способен заменить роль педагога в воспитании и формировании ценностей у школьников.

Как потом рассуждать о формировании нравственных, гражданских чувств и качеств, или это тоже будет сымитировано? добавил Снегуров

Учитель считает, что цифровые решения могут использоваться в образовательном процессе, однако полноценная работа с учениками по-прежнему требует участия человека.