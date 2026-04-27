Депутат Госдумы рассказал, кто может предотвратить оскорбления в адрес учителей Депутат Толмачев: родители могут предотвратить оскорбления учителей школьниками

Москва27 апр Вести.Родители школьников в первую очередь могут предпринять меры, чтобы предотвратить случаи оскорбления в адрес учителей, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru.

Поведение детей формируется под влиянием отношения взрослых к окружающим, отметил он.

Не секрет, что свое отношение к окружающему миру и другим людям дети выстраивают, принимая за основу родительский взгляд на вещи. Именно на семью возложена основная обязанность по воспитанию, и ей принадлежит ключевая роль в предотвращении унижения учителей сказал депутат

Толмачев назвал оскорбление учителей не только проступком, но и неуважением к традициям, в которых учитель всегда имел особый почет в обществе. Он напомнил об особом статусе педагогов в России, закрепленном в законе "Об образовании".

Ранее суд оштрафовал пермского школьника на 10 тысяч рублей за оскорбление и демонстрацию неприличных жестов в адрес учителя.