Штраф за оскорбление учителя может изменить отношение к педагогам Юрист Трапаиздзе: штраф за оскорбление учителей поменяет отношение к педагогам

Москва24 апр Вести.Штраф для учеников, которые оскорбляют учителей в школах, поднимет уважение к профессии педагога. Такое мнение ИС "Вести" озвучил адвокат, председатель коллегии адвокатов "Ваш юридический поверенный" Константин Трапаидзе, комментируя информацию, что в Пермском крае учительница выиграла суд против ученика, который ее оскорбил.

Он добавил, что сумма штрафа не всегда будет составлять 10 тысяч рублей.

Считаю, что распространение такой практики [штрафов за оскорбление учителей], будет способствовать если не повышению уважения к учителям, то во всяком случае [понимания, что] такого рода действия могут повлечь определенные последствия. И в данном случае сумма не всегда будет 10 000 рублей рассказал Трапаиздзе

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал пермского школьника на 10 тысяч рублей за оскорбление и демонстрацию неприличных жестов в адрес учителя.