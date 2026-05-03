Депутат Толмачев: неуважение к педагогу грозит дисциплинарным взысканием Депутат Толмачев: за неуважение к учителю могут наказать дисциплинарно

Москва3 мая Вести.За неуважительное отношение к педагогу со стороны учеников или их родителей возможно применение дисциплинарного взыскания. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев изданию NEWS.ru.

Он напомнил, что законом "Об образовании" закреплен особый статус педагогических работников.

Неуважительное отношение к педагогу со стороны учеников или их родителей просто недопустимо сказал он

Политик указал, что в 2023 году была принята норма, направленная на защиту учителей от всех форм физического и психического насилия, а также от оскорбления личности. Эта норма закрепила за учителями и преподавателями право на уважение их человеческого достоинства. Для защиты своих прав педагоги могут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к ученикам, и такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Он также добавил, что комитет по молодежной политике ведет разработку законопроекта о противодействии травле и буллингу. По его словам, эта инициатива направлена на защиту как учеников, так и учителей.

Документ предполагает переход от реактивных мер к выстроенной системе воспитания, которая включает законодательное регулирование, эффективные воспитательные программы и обеспечение доступной психологической помощи. Толмачев подчеркнул, что ведется работа над созданием целостной системы профилактики травли и неуважения и что это стратегический документ, который должен способствовать оздоровлению общества на долгие годы вперед.