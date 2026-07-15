Конева: при нарушении дисциплины учитель может сделать учащемуся замечание

Минпросвещения ввело новые правила реагирования на нарушения дисциплины в школах Конева: при нарушении дисциплины учитель может сделать учащемуся замечание

Москва15 июл Вести.Министерство просвещения России утвердило новый регламент действий педагогического состава в ситуациях нарушения дисциплины школьниками.

Об этом сообщила эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в беседе с РИА Новости.

По словам сотрудницы ведомства, в случае первичного нарушения порядка во время урока учителю следует ограничиться методами педагогического воздействия. Например, сделать ученику устное замечание.

При повторном несоблюдении правил в рамках одного урока преподаватель получает право задействовать сотрудников образовательной организации, ответственных за соблюдение внутреннего распорядка, для проведения профилактической беседы.

Представитель Минпросвещения добавила, что после завершения такой беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс, а также об информировании его родителей о случившемся.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года, уточняется в материале.

О внедрении с нового учебного года трехуровневой системы оценки поведения ранее сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Такая инициатива, по оценке министра, представляет собой важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию школьников.