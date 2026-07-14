В Минпросвещения объяснили, когда школьника могут не взять в 10-й класс В Минпросвещения объяснили правила зачисления школьников в 10-й класс

Москва14 июл Вести.Причинами отказа зачислить школьника в 10-й класс могут быть отсутствие свободных мест в конкретной школе или неудачное прохождение учеником индивидуального отбора в профильный класс. Об этом в пресс-службе министерства просвещения рассказали РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что в случае отказа в зачислении ученика в 10-й класс из-за отсутствия свободных мест в школе его родителям следует для решения вопроса о приеме в другую школу обратиться в орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Школы, уточнили в Минпросвещения, имеют право организовать индивидуальный отбор для обучения в классах с углубленным изучениям некоторых предметов или профильного обучения.

Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе говорится в сообщении

Там отмечается, что вопрос о соблюдении прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения, Генпрокуратуре и ГД.