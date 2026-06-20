В "Единой России" хотят разобраться с ограничениями на прием в старшую школу

"Единая Россия" требует разобраться с ограничениями на прием в старшую школу В "Единой России" хотят разобраться с ограничениями на прием в старшую школу

Москва20 июн Вести.Партия "Единая Россия" требует разобраться в случаях, когда некоторые школы устанавливают необоснованные ограничения при приеме учеников в 10-11-й классы. Об этом сообщила координатор партийного проекта "Новая школа", заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.

Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе отметила депутат, слова которой приводятся на сайте партии

По словам Аршиновой, в партии подчеркивают важность обеспечения всех школьников, желающих продолжить обучение в старших классах, такой возможностью.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил об изменении программы обучения в старших классах с 1 сентября 2027 года. По словам министра, в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом, содержание обучения будет более прикладным и соответствующим современным реалиям.