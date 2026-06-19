В Совфеде призвали запретить отбор учеников в 10-й класс Сенатор Гибатдинов предложил запретить отбор учеников в 10-й класс

Москва19 июн Вести.Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов выступил за запрет практики, при которой школы ограничивают прием учеников в 10-й класс по результатам успеваемости или другим внутренним критериям.

По словам парламентария, которые приводит NEWS.ru, право на получение полного среднего образования должно быть обеспечено всем выпускникам девятых классов независимо от их достижений.

Право на получение полного среднего образования должно быть гарантировано каждому школьнику, завершившему обучение в девятом классе. Недопустимо превращать переход в 10 класс во внутренний конкурс, когда детей фактически отсеивают по рейтингу оценок, олимпиадам или иным критериям, не предусмотренным федеральным законодательством сказал парламентарий

Гибатдинов отметил, что профильные классы могут предъявлять дополнительные требования к уровню подготовки учащихся. Однако, по его мнению, если школьник хочет продолжить обучение и получить среднее общее образование, государственная система должна предоставить ему такую возможность.

Сенатор считает, что в противном случае подростков в возрасте 15–16 лет фактически вынуждают менять образовательную траекторию не по собственному выбору.

Он также сообщил о намерении направить соответствующий запрос в Министерство просвещения РФ. По словам Гибатдинова, в ряде регионов прокуратура уже выявляла подобные нарушения и требовала восстановить права школьников на поступление в 10-й класс.