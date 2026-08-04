Москва4 авг Вести.Открытие профильных 10-х классов в школах должно происходить только в том случае, если есть общеобразовательный класс. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил председатель комиссии по вопросам семьи Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

По его словам, на сегодняшний день закон позволяет руководителям школ, которые стремятся к тому, чтобы у них учились дети с высокой успеваемостью, не открывать общеобразовательный класс, ссылаясь на то, что нет соответствующих условий.

Сейчас я считаю, что этого (права на открытие общеобразовательного класса – прим. ред.) необходимо добиваться через региональные нормативно-правовые акты. Но в будущем в федеральный закон об образовании должна быть внесена специальная норма, которая предполагает, это мое такое мнение, открытие профильных классов только в том случае, если есть общеобразовательный класс отметил Рыбальченко

Он обратил внимание на проблему, когда в школах не открываются другие классы, помимо профильных, и учащиеся не могут получить образование. По мнению Рыбальченко, ситуация кардинально может изменится уже в следующем году.

Ситуация такова, что мы видим, что права ребенка нарушаются прежде всего подчеркнул он

Политик посоветовал родителям, которые столкнулись с подобной проблемой, обращаться в департамент образования города или муниципалитета.

Во-первых, подать заявление о поступлении в 10 класс в данную школу. Это можно сделать на портале госуслуг. Если вам отказывают, в этом отказе должно быть обоснованно и должна быть ссылка на тот нормативно-правовой акт, которым этот отказ каким-то образом аргументирован. Затем родители должны обратиться к учредителю. В данном случае, это может быть департамент муниципального образования, либо города, либо района. И если этот вопрос не решился, то следующая инстанция — это прокуратура, в которой можно обжаловать это решение объяснил Рыбальченко

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что школа не вправе отказать выпускнику 9-го класса в приеме в следующий класс при условии наличия свободных мест.