Машаров: оставить школьника на второй год можно только с согласия родителей

В ОП рассказали, что сейчас практически нельзя оставить школьника на второй год Машаров: оставить школьника на второй год можно только с согласия родителей

Москва31 мая Вести.Оставить школьника на второй год в современных реалиях можно только с согласия его родителей, сообщил ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Машаров уточнил, что даже термина "на второй год" официально не существует.

В действующем законодательстве нет юридического понятия "остаться на второй год", есть понятие "повторное обучение". Обязательное условие для того, чтобы оставить школьника на повторное обучение, - письменное согласие родителей при условии, что класс не выпускной (4-й, 9-й и 11-й - прим.). Если родители против, то администрация школы не вправе отправлять школьника на повторное обучение отметил общественник

Ученики же выпускных классов не могут быть переведены на следующую ступень образования, если у них есть академическая задолженность. В этом случае они либо остаются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по адаптированной программе или индивидуальному плану, рассказал Машаров.