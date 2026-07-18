Юрист: школа не может отказать ученику в приеме в 10-й класс без оснований

Юрист напомнил условия для отказа принять школьника в 10-й класс Юрист: школа не может отказать ученику в приеме в 10-й класс без оснований

Москва18 июл Вести.Школа не вправе отказать выпускнику 9-го класса в приеме в следующий класс при условии наличия свободных мест. Об этом заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

По словам эксперта, согласно части 4-й статьи 67 закона "Об образовании", единственным законным основанием для отказа в зачислении является отсутствие свободных мест.

В этом случае родители обращаются в муниципальное управление образования, и оно обязано подобрать ребенку место в другой школе. Оставить выпускника 9-го класса без возможности учиться в 10-м классе система не вправе сказал Русяев

Он отметил, что незаконный отказ в приеме в следующий класс влечет административную ответственность. Должностные лица должны будут выплатить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении возможно отстранение от должности на срок от одного года до двух лет.

В случае отказа юрист рекомендовал сначала обратиться к учредителю школы, затем – в региональный орган государственного контроля в сфере образования, прокуратуру или к уполномоченному по правам ребенка. По словам Русяева, ссылка на соответствующие нормы законодательства в жалобе может ускорить рассмотрение обращения.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Он начнет действовать со следующего учебного года.