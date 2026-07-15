Родителям рассказали, что делать при отказе в зачислении ребенка в 10-й класс Родителям рассказали о порядке действий при отказе принять ребенка в 10-й класс

Москва15 июл Вести.Родителям школьников при подготовке к приему в 10-й класс необходимо ознакомиться с локальными документами школы, чтобы узнать, какие профильные и общеобразовательные классы существуют. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Он отметил, что руководство школы не имеет права отказать в приеме ребенка в общеобразовательный класс, однако бывают ситуации, когда таких классов нет. В случае неправомерного отказа родителям следует обращаться в контролирующие органы, подчеркнул омбудсмен.

Нужно ознакомиться с локальными документами, получить копию локальных документов по вопросу переводов из класса в класс, на каком основании переводятся, как издаются приказы, положения по старшим классам. [Необходимо] получить письменный отказ и идти писать социальную жалобу в департамент образования, Рособрнадзор. Как правило, этого бывает достаточно. Но дальше идти, значит, в региональную прокуратуру рассказал Володарский

Ранее в Минпросвещения объяснили, что причинами для отказа зачислить ребенка в 10-й класс могут быть отсутствие свободных мест в конкретной школе или неудачное прохождение учеником индивидуального отбора в профильный класс.