Москва10 июл Вести.При оптимизации малочисленных классов в классы-комплекты в средних общеобразовательных школах (СОШ) мнение родителей должно учитываться обязательно. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

С начала учебного года проводится оптимизация сети образовательных организаций, затрагивающая преимущественно малокомплектные сельские школы. В рамках системы подушевого финансирования учебные заведения с низкой наполняемостью классов вынуждены либо объединять учеников начальных ступеней в классы-комплекты, либо закрываться. В последнем случае учащихся переводят в более крупные школы, что позволяет оптимизировать расходы на содержание образовательной инфраструктуры, однако этот процесс не всегда учитывает мнение родителей учащихся.

Мне очень часто приходят такие письма, что с закрытием школы, которая является центром притяжения, просто может начать умирать село. Именно поэтому наше правительство уделяет большое внимание сельской местности. У нас появляются программы "Сельский учитель", "Земский учитель", есть соответствующие программы, которые выплачивают денежную стимуляцию учителю, если он готов уехать в сельскую местность и поработать там. Все это есть. Но вместе с тем появляется и подобная история. Нужно понимать, что перед тем, как реорганизовать или закрыть какую-то школу, должны пройти специальные процедуры. Во-первых, решение о ликвидации, реорганизации или объединении принимается учредителем. Там есть существует особый порядок, есть целый список критериев, и, конечно, очень важно мнение жителей, родителей учащихся. Это должно учитываться заявила Лантратова

Она признала: оптимизация сельских школ - процесс болезненный и не до конца проработанный. Нередко создание классов-комплектов проходит с некоторыми нарушениями, из-за чего прокуратуре приходится вмешиваться и отменять принятые решения. В случае возникновения спорных ситуаций, Лантратова рекомендует родителям направлять обращения в аппарат уполномоченного по правам человека.

Можно обратиться в адрес уполномоченного по правам человека. У нас существует единый информационный портал уполномоченных по правам человека - Федеральная государственная информационная система (ФГИС УПЧ). Просто можно написать в интернете, обратиться к уполномоченному. В каждом субъекте есть региональный уполномоченный по правам человека, и мы уже будем разбираться, мы сделаем запрос в департамент образования региона. Ну, а если мы найдем нарушение, то, конечно, мы обратимся в прокуратуру рассказала Лантратова

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла под личный контроль ситуацию в селе Чара Забайкальского края, где власти решили закрыть единственную школу.