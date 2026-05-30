Москва30 маяВести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла на личный контроль ситуацию в селе Чара Забайкальского края, где власти решили закрыть единственную школу.
Как сообщила омбудсмен в мессенджере MAX, дети записали видеообращение, в котором просят сохранить их школу.
Дело в том, что власти сперва обещали отремонтировать старое здание, потом – построить новое. Однако позднее позиция изменилась: выяснилось, что не будет ни ремонта, ни нового здания. А детям из села Чара предлагают ездить на учебу за 16 километров в соседний населенный пункт.
Понимаю тревогу родителей. Понимаю ребят, которые не хотят терять свою школу. Особенно когда речь идет о северной территории со сложным климатом и большими расстоянияминаписала Лантратова
Она заявила, что запросит необходимую информацию у уполномоченных органов и разберется в происходящем, и подчеркнула, что конституционное право детей на образование должно быть реализовано.