Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с закрытием школы в забайкальском селе

Москва30 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла на личный контроль ситуацию в селе Чара Забайкальского края, где власти решили закрыть единственную школу.

Как сообщила омбудсмен в мессенджере MAX, дети записали видеообращение, в котором просят сохранить их школу.

Дело в том, что власти сперва обещали отремонтировать старое здание, потом – построить новое. Однако позднее позиция изменилась: выяснилось, что не будет ни ремонта, ни нового здания. А детям из села Чара предлагают ездить на учебу за 16 километров в соседний населенный пункт.

Понимаю тревогу родителей. Понимаю ребят, которые не хотят терять свою школу. Особенно когда речь идет о северной территории со сложным климатом и большими расстояниями написала Лантратова

Она заявила, что запросит необходимую информацию у уполномоченных органов и разберется в происходящем, и подчеркнула, что конституционное право детей на образование должно быть реализовано.