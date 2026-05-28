Омбудсмен вступилась за омичку, которую выселяют из квартиры из-за чужого долга Лантратова просит проверить законность выселения семьи в Омске за чужой долг

Москва28 мая Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой взять на контроль ситуацию с выселением из квартиры местной жительницы и ее 12-летнего приемного сына. Поводом стал долг в 20 тысяч рублей, к которому, по словам женщины, она не имеет отношения. Об этом Лантратова сообщила агентству ТАСС.

Квартира омички Ольги уже была продана на торгах, и теперь судебные приставы пытаются выселить семью из единственного жилья.

Когда речь идет о ребенке, формального подхода быть не может. Мальчик не должен оказаться в ситуации, когда его привычный мир рушится из-за спорного долга. Если права семьи нарушены, они должны быть восстановлены цитирует Яну Лантратову агентство ТАСС

Омбудсмен призвала прокуратуру тщательно разобраться в обстоятельствах дела. Отмечается, что женщина борется за свои права уже третий год.