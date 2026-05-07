Львова-Белова рассказала о сокращении количества детей в приютах Львова-Белова: число детей в приютах и детдомах сократилось на 19%

Москва7 мая Вести.Число детей, содержащихся в детских домах и приютах, сократилось в России почти на 19%. Об этом заявила ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, к таким результатам, в частности, привела работа подростковых центров.

Мы создали Федеральный подростковый центр. Есть сайт, на котором представлен полный список существующих на данный момент подростковых центров. Сейчас их 300, но с каждым днем становится все больше. Мы ведем ежеквартальный мониторинг и видим, что почти на 19% сократилось одномоментное количество детей, находящихся в детских домах и приютах рассказала Львова-Белова

Она отметила, что в РФ в минувшем апреле был утвержден модельный план по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактике сиротства до 2030 года. Это позволит выстроить системную работу в регионах.