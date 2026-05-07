Москва7 мая Вести.Цель семейных кризисных центров - помочь справиться с конкретной ситуацией, решить острые вопросы, требующие немедленного вмешательства. Но поддержку семьям важно оказывать и после пребывания в центре, заявила ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, в РФ занимаются масштабированием проекта. В центрах, в частности, могут оказать помощь в ситуации, когда один или оба из родителей страдают от алкогольной, наркотической зависимости.

Конечно, таких центров, где работают с зависимыми родителями, пока не очень много, но мы понимаем, что специфика непростая. А кризисных центров, куда можно поместить из-за того, что, например, плохие жилищные условия или требующие ремонта, - таких [центров] сейчас довольно много. И региональные власти понимают эффективность этих подходов, за что им огромное спасибо. А про поддержку поcле выхода [из центра] - обязательное сопровождение. Ни в коем случае не должно быть так, что мы точечно оказали помощь, а потом дальше семья сама справляется подчеркнула Львова-Белова

Она отметила, что в РФ в минувшем апреле был утвержден модельный план по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактике сиротства до 2030 года. Это позволит выстроить системную работу в регионах.