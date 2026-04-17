Депутат Буцкая: кризисные центры помощи женщинам должны быть в каждом регионе РФ

Москва17 апр Вести.Методические рекомендации по работе кризисных центров для жертв домашнего насилия подготовлены в России, заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Она создала рабочую группу при комитете вместе с Минтрудом.

Мы разработали методические рекомендации по организации кризисных центров для семей с детьми, чтобы они работали в каждом регионе России. Сейчас работа близится к завершению сказала депутат

Она подчеркнула, что на "Госуслугах" можно найти адреса ближайших кризисных центров и круглосуточный телефон горячей линии.

Ранее адвокат заявила ИС "Вести", что для регулирования деятельности кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия следует разработать и законодательно закрепить стандарты их работы.