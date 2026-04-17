Москва17 апр Вести.Для регулирования деятельности кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия следует разработать и законодательно закрепить стандарты их работы. Такое мнение выразила в интервью ИС "Вести" председатель общероссийского движения "За права женщин России", заслуженный адвокат РФ, профессор Людмила Айвар.

По ее словам, помощь жертвам должна быть комплексной, поэтому нужны не рекомендации, необязательные к исполнению, а конкретные нормативы, четкий и полный регламент.

Это должен быть четкий норматив, правило, постановление правительства и так далее, которое пропишет все вопросы. Не только то, что мы такое-то количество центров открываем и столько-то женщин мы можем туда впустить, а это и [помощь] юристов, психологов, в вопросе алиментов, в трудоустройстве. Вся маршрутизация должна быть прописана, когда женщина не хочет возвращаться к агрессору, когда она решила поменять свою жизнь заявила Айвар

В некоторых случаях необходимо широкое содействие со стороны представителей соцорганов и правоохранителей, это тоже должно быть предусмотрено законодательством, подчеркнула она.

Нужно вводить все-таки некоторые формы безопасности, как то: охранный ордер, выселение агрессора, предоставление временного жилья, обязательное трудоустройство, обязательное сопровождение полиции, соцорганов и так далее. Все это должно быть в одном пакете [мер]. Это должен быть маршрут от ухода от агрессора до начала новой жизни. Вплоть до изменения документов, смены региона проживания в тяжелых случаях считает Айвар

Ранее в аналитическом центе ВЦИОМ выяснили, что российское общество становится все менее терпимым к применению силы в семейных отношениях.