Москва11 июн Вести.Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в интервью ИС "Вести" предложила создать единый механизм для оценки качества предоставляемых услуг в реабилитационных центрах для зависимых.

У нас рехабы проверяются не так часто, а если и проверяются, проверяющие могут увидеть одну картину, в действительности может быть все иначе. [Надо] разработать для них единый алгоритм. Они должны понимать, по какой методике они должны работать, как проверять грамотно, чтобы оценить качество оказываемых там услуг считает Меркачева

Ранее следователи начали обыски в реабилитационном центре "Мост надежды" в Подмосковье, где насильно удерживали и избивали мужчину.